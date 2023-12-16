Malatya’da Geleneksel Türk Mimarisi Harikası bu yapı niçin örnek alınmalı?

Malatya evlerinin en güzel örneklerinden olan Beşkonaklar 1900'lü yılların başlarında inşa ediliyor. Beşkonaklar’ın geçmişte Malatya’nın önde gelen ailelerine ev sahipliği yaptığı bilinirken, şimdi müze olarak kullanılıyor. Şu an kapalı olan tarihi konak depremlerden sonra hafif hasar alınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tekrar restore edilecek.

UZMANLAR NE DEDİ?

Depremlerde hafif hasar alan Beşkonaklar hakkında uzmanlar şu yorumda bulundular:

“Beşkonaklar depremlerden zarar görmedi. Bu Malatyalılara Allah’ın bir lütfudur. Beşkonakların bulunduğu caddede birçok ev ya yıkıldı ya da hasar gördü ancak Beşkonaklara bir şey olmadı. Özellikle mimarların bunu örnek alması lazım” dediler.

RESTORASYON ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde bulunan Beşkonaklar, yaklaşık 123 yıl önce yapılan bu binalar dimdik ayakta kalırken, aynı sokakta bulunan birçok bina yıkılarak âdeta boş bir tarlaya döndü. Beşkonaklar depremi hafifi hasarlı atlatırken, şu sıralar bir restorasyon çalışması devam ediyor.

BİRÇOK UYGARLIĞA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ

Malatya, binlerce yıllık kültürü ve sosyal yapısı ile Hititler Döneminden beri birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, Fırat coğrafyasında önemli ticaret merkezleri üzerinde kurulmuş tarihi bir şehir. Her ne kadar en meşhur unsuru kayısı olsa da, tarihi ve müzeleri ile de gezenleri şaşırtmayı başaran bir kent konumunda yer alıyor.

MALATYA EVLERİNİN GÜZEL ÖRNEKLERİ

Malatya evlerinin güzel örneklerinden olan beşkonaklar 1900'lü yılların başlarında inşa ediliyor. Malatya yöresine ait el sanatları, kumaş baskıcılığı giyim ve aksesuarları, mutfak araç ve gereçleri, aydınlatma, ölçü aletleri, ateşli ve kesici silahlar ile mühürler sergilenen müzede tarihe kısa bir yolculuk yapmak mümkün.

Beşkonaklar’ın geçmişte Malatya’nın önde gelen ailelerine ev sahipliği yaptığı biliniyor. Sokağa cepheleri olan bu konaklar, yan yana yapılmış ikişer katlı 5 adet konaktan oluşuyor.

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