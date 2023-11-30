Asrın Felaketi asırlarca unutulmayacak acı bıraktı. 6 Şubat depremlerinin neredeyse 10. ayı geride kalmak üzere. Tarihler 30 Kasım 2023 Perşembe gününü gösterirken, Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler şöyle:

Malatya'da yıkılan bina oranı yüzde 65'e yükseldi. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’da ağır hasar raporu verilen 35 bin 680 binadan bugüne kadar 20 bin 74 binanın yıkımı yapıldı. Malatya’da 15 bin 606 ağır hasarlı bina ise yıkım bekliyor.

Malatya 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen ilk 4 il arasında yer aldı. Asrın felaketinin şehrin çarşısı başta olmak üzere birçok köklü geçmişe sahip mahallelerini nerdeyse yok etti. Malatyalılar çocukluklarının geçtiği cadde ve sokakları görünce tanıyamadıklarını ifade ederek yaşadıkları hüznü ifade ediyorlar.

Şehrin ağır hasarlı yıkım bekleyen binalarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler üzdü.

(SİNEM HATUN DAVUT- BUSABAH GAZETESİ)

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler