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30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Asrın Felaketi asırlarca unutulmayacak acı bıraktı. 6 Şubat depremlerinin neredeyse 10. ayı geride kalmak üzere. Tarihler 30 Kasım 2023 Perşembe gününü gösterirken, Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler şöyle:

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Asrın Felaketi asırlarca unutulmayacak acı bıraktı. 6 Şubat depremlerinin neredeyse 10. ayı geride kalmak üzere. Tarihler 30 Kasım 2023 Perşembe gününü gösterirken, Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler şöyle:

Malatya'da yıkılan bina oranı yüzde 65'e yükseldi. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’da ağır hasar raporu verilen 35 bin 680 binadan bugüne kadar 20 bin 74 binanın yıkımı yapıldı.  Malatya’da 15 bin 606   ağır hasarlı bina ise yıkım bekliyor.

Malatya 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen ilk 4 il arasında yer aldı. Asrın felaketinin şehrin çarşısı başta olmak üzere birçok köklü geçmişe sahip mahallelerini nerdeyse yok etti.  Malatyalılar çocukluklarının geçtiği cadde ve sokakları görünce tanıyamadıklarını ifade ederek yaşadıkları hüznü ifade ediyorlar.

Şehrin ağır hasarlı yıkım bekleyen binalarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler üzdü.

(SİNEM HATUN DAVUT- BUSABAH GAZETESİ)

 

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

2/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

3/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

4/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

5/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

6/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

7/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

8/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

9/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

10/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

11/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

12/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

13/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

14/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

15/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

16/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

17/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

18/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

19/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

20/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

21/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

22/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

23/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

24/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

25/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

26/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

27/27
30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kasım 2023 Perşembe günü Malatya sokaklarından BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

30 Kas 2023 - 16:35 Malatya- Gündem

Muhabir  Sinem Hatun Davut

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