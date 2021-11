flaş haber| mtü’den şehit çocuğuna görülmemiş ceza!

MTÜ’den Şehit Çocuğuna Görülmemiş Ceza!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi‘ne görev yapan şehit çocuğunun bazı durumlardan duyduğu rahatsızlıktan dolayı kurumu İl İnsan Hakları Kurulu’na şikayet ettiği gerekçesiyle hakkında idari soruşturma açılarak idari ceza verildiği bildirildi. Olayın ortaya çıkması kamuoyunda büyük rahatsızlıklara neden oldu.

ŞÜKRAN MALKOÇ

-İL İNSAN HAKLARI KURULUNA BAŞVURMASI CEZA ALMASINA NEDEN OLDU

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Kelhalil Köyü’nde 22 Temmuz 1994 tarihinde PKK terör örgütü tarafından evi basılan ve şehit edilen Muhtar Hasan Özhan ile çocukları ve yeğenlerinin de içinde olduğu 11 kişi kurşuna dizilmişti. Şehit Özhan’ın oğlu ise Şehit ve Gazi Yakın kadrosundan önce İrörü Üniversitesi’nde, ardından ise yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde şoför olarak göreve başladı. Görevi esnasında Özhan, aynı kurumda çalışan N.D.’nin ve kocasının terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğunu iddiasını öğreniyor ve durumu Malatya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’na bildiriyor. Özhan’ın dilekçesinde devletin tüm güvenlik birimlerince araştırılması gereken çok ciddi iddiaları olduğu bilinirken, olayın duyulmasıyla birlikte Özhan’a Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünce açılan idari soruşturma sonucunda “Rektörlüğümüzü şikâyet etmeniz nedeniyle size uyarı cezası verildi” tebliğinin gönderildiği ortaya çıkması ise ikinci bir skandal oldu.

MUHTAR ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ŞEHİT EDİLDİ

Terör olaylarının arttığı, alçak terör örgütü PKK’nın aynı zamanda kendilerine yardım ve yataklık etmeyen muhtarları da şehit ettiği dönemdi. Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kelhalil Köyü’nde terör örgütüne karşı duran, alçak terör örgütü PKK’yı köyüne sokturmayan ve bir oğlu da o dönem uzman çavuş olan Muhtar Hasan Özhan’ın 22 Temmuz 1994 tarihinde saat 20.30’da evi basıldı, muhtar evde büyük çoğunluğu çocuk ve kadın olan 11 kişinin gözleri önünde şehit edildi.

İşte o gece babasının şehadetinde son nefesini verirken yanı başında olan şehidin çocuğu Tahir Özhan, çalışmış olduğu Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde rahatsız olduğu bazı konuları İl İnsan Hakları Kurulu’na bildirerek şikâyetçi oldu.

ŞOFÖR OLARAK GÖREV YAPMAYA BAŞLADI

Alçak terör örgütü tarafından babası gözleri önünde şehit edilen Tahir Özhan, İnönü Üniversitesi’nde görev yaparken, kuruluş aşamasında Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde “Şehit yakını kadrosu” ile şoför olarak görev yapmaya başladı.

Şehit çocuğu Tahir Özhan’ın 2 Kasım 2020 tarihinde Malatya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’na kendi el yazısı ile yazmış olduğu dilekçesinde üniversitedeki bazı durumlar hakkındaki rahatsızlığını ve bundan dolayı yaşayabileceği olumsuzlukları dile getirdi.

“REKTÖRLÜĞÜ ŞİKÂYET ETTİNİZ, SİZE UYARI CEZASI VERİLDİ”

Şehit çocuğu Tahir Özhan’a Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Müşavirliğinden 1 Nisan 2021 tarihinde gönderilen ve “2 Kasım 2020 tarihinde Malatya Valiliğine başvurarak ‘hakkınızda yapılmasından endişe ettiğiniz iftira ve görevlendirmeler’ nedeniyle rektörlüğümüzü şikayet etmeniz nedeniyle’ şeklindeki ifadeyle başlayan resmi yazı da ‘Uyarı cezası’ verildiği belirtiliyor. Aynı yazı da ‘Üniversite disiplin amirince 19 Mart 2021 tarihinde verilen bu karara’ itiraz edilebileceği ya da idare mahkemesine başvurulabileceği belirtiliyor. Şehit çocuğu Tahir Özhan, avukatı aracılığı ile Malatya İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuru üzerine Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünün “rektörlüğümüzü şikâyet etmeniz nedeniyle, verilen uyarı cezası” işlemini durdurdu.

GENELGEYE RAĞMEN YAZILI GÖRÜŞ ALINMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile şehit yakını ve gazilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için iş ve işlemlerden önce resmi kurumların il valilerinden yazılı görüş alınmasına ilişkin genelgesi de bulunuyor. Ancak bu genelgeye rağmen Malatya Valiliğinden yazılı görüş alınmadığı öğrenildi. Şehit çocuğu Tahir Özhan’ın Malatya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’na vermiş olduğu dilekçesindeki ve üniversitede hakkında başlatılan idari soruşturma aşamalarında da geri adım atmayarak vermiş olduğu ifadelerde geçen iddiaların tüm güvenlik birimlerince araştırılması bekleniyor.

ŞEHİT ÇOCUĞUNUN DİLEKÇESİNDEKİ İDDİALAR

Şehit çocuğu Tahir Özhan’ın İl İnsan Hakları Kurulu’na yazdığı dilekçede şu iddialar yer alıyor:

“Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde Şehit ve Gazi Yakın kadrosunda şoför olarak görev yapmaktayım. Üniversitenin kuruluş tarihinden itibaren makam şoförü olarak rektör yardımcılarına, gerekse genel sekretere makam şoförlüğü yaptım. Mesai kavramı olmadan gece-gündüz hiç ücret (mesai) almadan devletin bana verdiği kadroya ahte vefa duygumla çalışmaya devam ettim. Görev yaptığım süre içerisinde üniversiteye önce 4/D statüsünde görev yapan N.D. isimli şahsın ‘Terör bağlantılı olduğuna dair, güvenlik soruşturması olduğunu duymuştum. Bu kişiye tekrar 4/B sözleşmeli personel kadrosunun verildiğini öğrendim. Bu kişi aynı zamanda genel sekreterin özel kalemi olarak çalışmakta. Üniversite yöneticilerine; babamın gözümün önünde teröristler tarafından şehit edilmesi nedeniyle bu konudaki hassasiyetimin olmasından dolayı ya beni makam şoförlüğünden almalarını ya da bu kişinin devletin makam aracına binmesini istemediğimi, başka bir araçla gerekirse göndereceğimi, babamın mezarda rahat uyuması adına bunu yapmak zorunda olduğumu söyledim, ama kale alınmadım.”

27 Kasım 2020 tarihinde açılan soruşturma üzerine üniversite verdiği ifadesinde Şehit çocuğu Tahir Özhan, “Bana sekterle ilgili bilgiyi rektörlük özel kaleminde çalışan E.B. adlı görevli verdi. Bana, N.D. ile ilgili güvenlik soruşturmasını gördüğünü, bu nedenle işe alınmadığını, işe alınması için eşinden boşanıp eşinin Y. olan soyadı ile değil, kendi kızlık soyadı ile alındığını bana söyledi. İşi alınmadan önce hemen boşanmış olması da söylediklerimi doğruluyor. (N.D. işe girmeden önce gerçekten de Gürün Adliyesinde boşanıyorlar) Ben bu nedenle bir şehit evladı olarak N.D.’yi kullandığım makam aracına hakkındaki iddialardan dolayı binmesinden rahatsız olacağımı hem genel sekretere, hem de personel daire başkanına söyledim. Ancak hiçbir şekilde kale alınmadım” iddialarını dile getiriyor.

-“BİR ŞEHİT EVLADI OLARAK İLK VAZİFEM DEVLETİME VE ŞEHİDİME SAHİP ÇIKMAKTIR”

Tahir Özhan, iddialarına, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı makamının ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin biz şehit ailelerine vermiş olduğu bütün yasal ve hukuksal haklarımı kullanarak mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. İçinde bulunduğum durum tarafıma bir çıkar sağlamamaktadır, aksine yıldırmaya çalışılarak açılan ve açılacak olan soruşturmalarla tarafım susturulmaya çalışılmaktadır. Bir şehit evladı olarak ilk vazifem devletime ve şehidime sahip çıkmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun teröre karşı vermiş olduğu mücadeleye sonuna kadar ortak olacağım” diyerek devam etti.

Öte yandan; N.D.’nin Gürün Adliyesinde Gürün Asliye Hukuk Mahkemesinde 2 Kasım 2019 tarihinde eşinden boşandığı öğrenildi. İddiaların N.D.’nin eski eşiyle ilgili de olabileceği ve bu nedenle de güvenlik soruşturmasındaki olumsuzluğun ortadan kaldırılması için boşanmış olabileceği de ileri sürülüyor. Üniversitenin 4/B personel alım ilanı için ilk 6 Ocak 2020 tarihinde, ikinci diğer ilan ise 27 Haziran 2020 tarihinde yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.