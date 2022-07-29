FKA Bölge Planı hazırlık süreci

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), 2024-2028 dönemini çerçeveleyen Bölge Planı hazırlık sürecine devam ediyor.

Hazırlıklar çerçevesinde Fırat Kalkınma Ajansı Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürü Ali Tüfekci ve uzman personel katılım sağladı. Toplantıda konuşan FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, ajansın Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde yaptığı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜİK VE FKA ORTAK İŞ BİRLİĞİ

Yoğunlu, bölge planını hazırlanırken sonuç odaklı projelerde TÜİK’in verilerinin önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, “Bölge planı hazırlık çalışmalarımızda TÜİK verilerinden yararlanacağız. Bu günde bu iş birliği çerçevesinde bir araya geldik. Bölge müdürümüze hem ziyaretleri hem de işbirlikleri için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

İSTATİKİ VERİLER ÖNEMLİ

TÜİK Malatya Bölge Müdürü Ali Tüfekci ise, Fırat Kalkınma Ajansı Bölge Planı hazırlığında yürütülecek olan analiz ve araştırma çalışmaları için tematik alanlarda resmi istatistiki verilere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Tüfekci, bu çerçevede, bölge planı hazırlık sürecinde ihtiyaç duyulacak resmi istatistiki veriler ile ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldikleri kaydetti.

Toplantıda, bölge planının hazırlanması aşamasında, TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından Resmi İstatistik Programı’nda yer alan FKA’ nın talep ettiği veri ve göstergelerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasındaki iş süreçleri ve TÜİK tarafından karşılanabilecek göstergelerin çeşitliliği, konusu ele alındı. (İHA)