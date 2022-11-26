Fiyat düşüşü ikinci ele de yansıyacak

Otomobillerde ÖTV matrahlarının belirlenmesinde düzenlemeye gidildi. Bu değişiklik ile birlikte 595 bin TL ve altındaki araçların fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Sektör, sıfır otomobillerdeki indirimlerin ikinci ele de yansıyacağını bekliyor.

Otomobillerde ÖTV matrahlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildi. Resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Bu değişiklik ile birlikte 595 bin TL ve altındaki araçların fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Düzenlemenin ikinci el otomobil fiyatlarına da düşüş olarak yansıması öngörülüyor.

Matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ve matrah genişletilecek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. Motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkan Yardımcısı Görkem Konu, “1 Aralık tarihinde yapılması beklenen ÖTV’de matrah düzenlemesi bugün Resmî Gazete ’de yayımlandı. Düzenlemenin hemen devreye alınması, piyasa açısından olumlu karşılandı. Çünkü hem satıcılar hem de vatandaşlar açısından bir beklenti oluşmuştu. Şimdi düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte alıcılar ona göre hareket edecektir” dedi.

“İKİNCİ EL OTOMOBİLLERE DE İNDİRİM YANSIYACAKTIR”

Matrah düzenlemesiyle araç fiyatlarındaki düşüşün ikinci el piyasasına da yansıyacağını ifade eden Konu, “Düzenlemeyle birlikte benzinli ve dizel araçlarda 595 bin liranın altındaki daha ziyade Türkiye’de üretilen B sınıfı araçları etkileyecek bir indirim gerçekleşti. Özellikle düz vites araçlarda ve yine B sınıfı bazı otomatik araçları etkileyen bir düzenleme oldu. Yüzde 6 ila yüzde 12 arasında bir indirim gerçekleşmiş oldu. Bu durum sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için olumlu bir gelişme. Bu düzenleme sıfır araçları kapsıyor ancak ikinci el araçların aynı sınıf ve kategorilerine yüzde 5 civarında bir düşüş yansıyacaktır’’ diye konuştu. (İHA)