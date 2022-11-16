“Fırat’ı Keşfet” projesi onaylandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından yapılan başvuru neticesinde TRB1 Bölgesinin (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) turizm potansiyelini artırmak amacıyla yürütülen “Fırat’ı Keşfet” Markalaşma Projesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak Marka Tescil Belgesi almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin sosyo-ekonomik kalkınmalarının yanında son yıllarda turizm anlamında da gelişmelerine yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Yoğunlu, Fırat Bölgesi olarak adlandırdıkları TRB1 Bölgesinin tarih ve doğa turizmi açısından önemli bir konumda yer aldığına değinerek, “Bölgemizi Fırat’ın doğduğu toraklar olarak adlandırıyoruz. İlerimiz çok önemli tarihi ve kültürel değerleri içerisinde barındırıyor. Ayrıca doğal güzellikler bakımından gerçekten önemli ve görülmeye değer bir bölgede yer alıyoruz. Biz de Ajans olarak illerimizde bulunan bu mevcut potansiyeli artırmak amacıyla Fırat’ı Keşfet Markalaşma Projesini başlattık. Proje çerçevesinde illerimizde yaptığımız çalışmalar ile farklı turizm alanlara yönelik turizm rotaları belirledik. Kent ve doğa entegre yürüyüş, gastronomi ve bisiklet rotalarını oluşturduk. Bölge illerimizde rotalarımızı oluşturduktan sonra ülkemizin önemli trekking ve kültür tur firmalarını, sosyal medya fenomenlerini ve rehberlerini illerimizde ağırlayarak, rotalarımızın tanıtımını yaptık. Ayrıca TÜRSAB ile görüşerek, yapılan tüm markalaşama çalışmalarımızın hızlandırılması ve bölgeye daha fazla tur düzenlemesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün onayı ile Fırat Turu Destek Programını uygulamaya başladık. İnşallah markalaşma ve tanıtım çalışmalarımıza 2023 yılında da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Turizmi bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını vurgulayan Yoğunlu, Ajans olarak amaçlarının Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini hatta yakın illeri ve bölgeleri de içine alacak bir rota oluşturmak olduğunu ifade etti.

“TESCİL BAŞVURUSUNDA BULUNDUK”

Yoğunlu, turizm sektörünün ekonominin gelişmesine çok önemli katkılar sağladığını belirterek, “Ajans olarak paydaşlarımızla birlikte yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarla bölgemize gelen turist sayısını artırmayı hedefliyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumuna Fırat Keşfet Markalaşma Projemiz için tescil başvurusunda bulunduk. Yapılan incelemeler neticesinde başvurumuz onaylanarak Marka Tescil Belgesi almaya hak kazandı. Projemizin tescillenmesinin hem ajansımız hem de bölgemiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız çalışmayı tescillemiş olduk. Bölgemize, illerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm projelerimizde olduğu gibi bu projemizde de bizlere her türlü desteği sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum” diye konuştu. (İHA)