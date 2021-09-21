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Fırat Üniversitesine Diş Hekimliği Fakültesi Yapılıyor

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

fırat üniversitesine diş hekimliği fakültesi yapılıyor
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Fırat Üniversitesine Diş Hekimliği Fakültesi Yapılıyor

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, 13 Ağustos tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilen Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi’nin şantiyesini ziyaret etti. Rektör Göktaş, Fırat Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ekipleri ile yüklenici firma temsilcilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalar yapan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Gerçekleştirilen yatırım üniversite, Elazığ ve bölge için önemli. Çalışmalar hızla ilerliyor. Özellikle Fırat Üniversitesi Hastanemiz ve Fethi Sekin Şehir Hastanemizle, Elazığ bölgede sağlık alanında cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Diş Hastanesi, Elazığ’ın sağlık şehri olma yönündeki hedeflerine ulaşmasında önemli bir yatırımdır. Fırat Üniversitesi olarak bizler, vatandaşlarımıza sağlıkla ilgili ihtiyaç duyduğu birçok alanda hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hizmetle birlikte artık hastalarımız diş tedavisi için Elazığ’dan başka şehirlere gitmek zorunda kalmayacak dahası başka şehirlerden hastalar Elazığ’a geleceklerdir. Bu da sağlık alanında şehrimizin bölgede öne çıkmasına ve şehrimizin ekonomik yaşamına ciddi fayda sağlayacaktır. Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi ile üniversitemizin bu kampüsü artık sağlık kampüsü olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek, dertlerine derman olmaya tüm ekibimizle gayret göstereceğiz” dedi.

rektör göktaş, di̇ş heki̇mli̇ği̇ fakültesi̇ ve hastanesi̇ şanti̇yesi̇nde i̇ncelemelerde bulundu

 

(İHA)

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