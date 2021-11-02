Fırat Havzası Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Fırat Havzası’nı turizme kazandırmak ve bölgesel turizm potansiyelini artırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın başkanlığında düzenlenen Fırat Havzası Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Fırat Havzası Değerlendirme Toplantısı Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Toplantı Salonu’nda yapıldı. Her noktasında ayrı bir medeniyetin izlerini barındıran Fırat Havzası’ndaki değerleri öne çıkartmak ve turizm gücünün artırılması konularının ele alındığı toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Malatya Valisi Aydın Baruş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MalatyaBüyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çevre illerin vali yardımcıları ve bürokratları katıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kültürel ve tarihi mirasları tanıtmak, bölgeyi yerli ve yabancı turist için cazibe merkezi haline getirmenin amaçlandığı toplantıdaki bütün konular “21’inci Yüzyıl’ın Pusulası” başlığında ele alınırken Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçmişte meydana gelen birçok hikâyenin güncellenerek yeni yüzyıl hikâyesi haline getirilmesi gerektiği vurgulandı. (Bülten)