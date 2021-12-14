Firari şahıs Özalper’de yakalandı!

Yeşilyurt ilçesinde yapılan çeşitli operasyonlarda uyuşturucu madde ve hakkında arama kararı olan şahıs yakalandı.

Yapılan operasyonlarla ilgili Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu olaylara yer verildi:

“ Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda; Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana gelen Kasten Yaralama (Ateşli Silahla) olayı ile ilgili şüpheli şahıs olayda kullanmış olduğu tabanca ile yakalanmış tahkikata başlanmıştır.

Yeşilkaynak Mahallesi’nde bir şahıstan 8 adet uyuşturucu hap ile Melekbaba Mahallesi’nde bir şahıstan 0.79 gr metamfetamin ele geçirilmiş tahkikata başlanmıştır. Çavuşoğlu Mahallesi’nde bir şahsın yapılan sorgulamasında Malatya Asliye Ceza Mahkemesi İlamat Masasınca arandığı anlaşılmış tahkikata başlanmıştır.

Özalper Mahallesi’nde bir şahsın yapılan sorgusunda Malatya Asliye Ceza İlamat Masasınca 6136 SKM suçundan arandığı ayrıca Sümer Polis Merkezi Amirliğince takip edilen bir dosyadan firari olduğu anlaşılmış tahkikata başlanmıştır.” (Haber Merkezi)