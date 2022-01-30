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Firari FETÖ şüphelileri jandarma tarafından yakalandı

firari fetö şüphelileri jandarma tarafından yakalandı
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Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı olan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından İzmir’in Bornova ve Aliağa ilçelerinde yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan A.Ö. ve S.K.’nin yerlerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, A.Ö.’yü Bornova, S.K.’yi ise Aliağa ilçesinde kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklanırken, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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