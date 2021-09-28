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Film İzler Gibi Kazayı İzlediler!

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Film İzler Gibi Kazayı İzlediler!

Malatya’da vatandaşlar, 3 aracın karıştığı ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasını film izler gibi izledi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Battalgazi ilçesi Çevreyolu Caddesi Milli Egemenlik alt geçidi mevkiinde meydana geldi. 44 FC 502 plakalı hafif ticari araç, karşı şeride geçerek 63 MA 871 plakalı ve 44 AS 355 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın oluştuğu alt geçidin üzerinde toplanan onlarca vatandaş, kazayı meraklı gözlerle izledi. Kazayı film izler gibi izleyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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