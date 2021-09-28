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Film Gibi Olay! Kayıp Olduğu Sanılan Kişi Kendisini Arama Çalışmalarına Katıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleri, ormanda kaybolan adamı, kayıp adamla birlikte aradılar. Gerçek sonradan ortaya çıktı.

film gibi olay! kayıp olduğu sanılan kişi kendisini arama çalışmalarına katıldı
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Film Gibi Olay! Kayıp Olduğu Sanılan Kişi Kendisini Arama Çalışmalarına Katıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleri, ormanda kaybolan adamı, kayıp adamla birlikte aradılar. Gerçek sonradan ortaya çıktı.
İnegöl’ün kırsal Çayyaka mahallesinde jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri ormanlık alanda bir şahsın kaybolduğu ihbarını aldılar.
Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu’nun (50) kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti.
Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil oldu. Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenme başladılar. Kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu. Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, “Ben buradayım” deyince ekipler şaşkına döndü. Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktılar.

(İHA)

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