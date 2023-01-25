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Filede milli heyecanın tarihleri açıklandı

Filede milli heyecanın tarihleri açıklandı
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Filede milli heyecanın tarihleri açıklandı

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek ve Kadın Voleybol takımının maç programı belli oldu.

Filede milli heyecanin tarihleri aciklandi 2

 

HABER MERKEZİ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre erkekler ve kadınlar 2023 Avrupa Şampiyonası maç programı belli oldu. Filenin Sultanları Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya’nın ev sahipliğinde 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada C Grubunda bulunurken, maçlarını Almanya’nın Düsseldorf kentinde oynayacak. Filenin Efeleri ise İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail’in ev sahipliğinde 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada D Grubu’nda yer alırken, müsabakalarını İsrail’in Tel Aviv kentinde oynayacak. Kadın Voleybol Milli takımı maç programı şu şekilde:
18 Ağustos: Türkiye – İsveç

20 Ağustos: Türkiye – Azerbaycan

21 Ağustos: Türkiye – Çekya

23 Ağustos: Türkiye – Yunanistan

24 Ağustos: Türkiye – Almanya

Erkek Voleybol Milli takımı maç programı şu şekilde:

30 Ağustos: Türkiye – Fransa

1 Eylül: Türkiye – Romanya

2 Eylül: Türkiye – Yunanistan

4 Eylül: Türkiye – Portekiz

5 Eylül: Türkiye-İsrail

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