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Anasayfa / Ekonomi / Fidan nakil hizmeti alınacak

Fidan nakil hizmeti alınacak

Malatya Orman İşletme Müdürlüğü fidan nakil hizmeti alacağını duyurdu.

fidan nakil hizmeti alınacak
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Fidan nakil hizmeti alınacak

Malatya Orman İşletme Müdürlüğü fidan nakil hizmeti alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Kamyon ile Fidan Taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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