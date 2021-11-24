DOLAR

13,1016$%1.87

EURO

14,7282%1.62

STERLİN

17,5315£%1.67

GRAM ALTIN

748,32%1,34

ÇEYREK ALTIN

11.467,52%0,41

BİTCOİN

741740฿%13.17357

Öğle Vakti a 12:18
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon!

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon kapsamında FETÖ bağlantısı olan 6 şüpheli şahıs yakalandı.

fetö’nün mahrem yapılanmasına operasyon!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon kapsamında FETÖ bağlantısı olan 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Malatya Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY Terör Örgütü Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TEM Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan kararla yapılan operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Haber Merkezi)

feto

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Hurdaya Dönen Araçtan Yaralı Kurtuldu!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.