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FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon!
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon kapsamında FETÖ bağlantısı olan 6 şüpheli şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Malatya Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY Terör Örgütü Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TEM Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan kararla yapılan operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Haber Merkezi)
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