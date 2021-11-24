FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon kapsamında FETÖ bağlantısı olan 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Malatya Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY Terör Örgütü Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TEM Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan kararla yapılan operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Haber Merkezi)