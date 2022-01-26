DOLAR

13,5260$%0.31

EURO

15,2655%0.12

STERLİN

18,2838£%0.34

GRAM ALTIN

802,41%0,18

ÇEYREK ALTIN

1.304,00%-0,15

BİTCOİN

511725฿%3.65931

İkindi Vakti a 15:24
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -4°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Fethiye’de çatı yangını büyümeden söndürüldü

Fethiye’de çatı yangını büyümeden söndürüldü

fethiye’de çatı yangını büyümeden söndürüldü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Muğla’nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından anında müdahale ederek, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Patlangıç Mahallesi 340 Sokak No 12 Doğu Apartmanı’nın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 çağrı merkezinden yardım talebi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı. Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahalede bulunup, alevleri büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar ise sürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Akseki’de mahsur kalan vatandaşa Alanya Belediyesi desteği

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.