DOLAR

14,7695$% -0.73

EURO

16,1737% -1.36

STERLİN

19,3180£% -1.3

GRAM ALTIN

941,30%-1,12

ÇEYREK ALTIN

1.528,00%-1,34

BİTCOİN

572551฿%-2.09162

İmsak Vakti a 05:19
Malatya AÇIK -5°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Fethiye’de 181 kaçak yapı mühürlendi

Fethiye’de 181 kaçak yapı mühürlendi

fethiye’de 181 kaçak yapı mühürlendi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak olduğu tespit edilen 181 inşaat Fethiye Belediyesi ekiplerince mühürlendi.

Fethiye’de kaçak yapılaşma ile mücadele devam ediyor. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından İmar Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile Mücadele kapsamında Fethiye Kayaköy ve Karakeçiler Mahallelerinde inşaat faaliyetleri ile ilgili mevzuat kapsamında 2021 yılı da olmak üzere yapılan denetimlerde 181 adet yeni inşaatın yasal mevzuata aykırı olması sebebiyle tespitleri yapılarak, yapılar Fethiye Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Yasal olmayan inşa faaliyetlerinin devamının önlenmesi amacıyla Kayaköy ve Karakeçiler Mahallelerinin giriş ve çıkışlarının emniyet tedbirleri kapsamında kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Tosya’da 2 katlı ev yandı, yaşlı çift camdan atlayarak kurtuldu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.