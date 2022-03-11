fethiye’de 181 kaçak yapı mühürlendi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak olduğu tespit edilen 181 inşaat Fethiye Belediyesi ekiplerince mühürlendi.

Fethiye’de kaçak yapılaşma ile mücadele devam ediyor. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından İmar Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile Mücadele kapsamında Fethiye Kayaköy ve Karakeçiler Mahallelerinde inşaat faaliyetleri ile ilgili mevzuat kapsamında 2021 yılı da olmak üzere yapılan denetimlerde 181 adet yeni inşaatın yasal mevzuata aykırı olması sebebiyle tespitleri yapılarak, yapılar Fethiye Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Yasal olmayan inşa faaliyetlerinin devamının önlenmesi amacıyla Kayaköy ve Karakeçiler Mahallelerinin giriş ve çıkışlarının emniyet tedbirleri kapsamında kontrol altında tutulduğu öğrenildi.