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Anasayfa / Asayiş / Fethiye narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Fethiye narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

fethiye narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda üzerinde bir miktar eroin ele geçirilen S.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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