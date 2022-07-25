Festival tüm neşesiyle sona erdi

25.Kayısı Festivali birbirinden farlı etkinliklerle Malatya’nın her noktasında kutlandı. 21 Temmuz’da başlayıp dün akşam konser ile sona eren Kayısı Festivali nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festival çerçevesinde ‘Malatya’da dört mevsim ‘ ve ‘Kayısı’nın serüveni’ fotoğraf sergileri düzenlendi. Her iki fotoğraf sergisinde toplam 88 eser sergilendi.

Festival etkinlikleri çerçevesinde Kernek Meydanı’nda kadınlara yönelik olarak düğme dikme, ipliğe boncuk dizme yarışmaları düzenlendi. Yarışmada birinci olanlara hediyeler verildi. Ayrıca çocuklara yönelik olarak da çuval ve yumurta yarışmaları düzenlendi. Bu yarışmalarda da çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Mişmiş Park Fuar Alanı’nda da Kemal Sunal Sahnesi’nde festivale katılan çocuklara yönelik, tiyatro gösterisi, meddah gösterileri ve yarışmalar yapıldı.

TÜRKSOY GÖSTERİSİ İLGİ GÖRDÜ

Malatyalılara coşkulu anlar yaşatan yabancı ülkelerden gelen Azerbaycan, Tacikistan, Gürcistan ve Kırgızistan halk oyunları ekipleri kendi ülkelerine özgü gösteriler sunarken ayrıca hem Türkçe hem de kendi dillerinde söylemiş oldukları şarkılarla Malatyalılara Kayısı Festivalini doya doya yaşattı.

TÜRKSOY olarak Malatya’ya davet edilen Kazak, Azeri, Özbek ve Kırgız sanatçılar Kernek Meydanı’nda vatandaşlara kendi dillerinde ve kültürlerinde yer alan şarkılar söyleyip yöresel danslarını sergilediler. (İHA)