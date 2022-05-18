Fenerbahçe maçında o seyircilerin girişine veto!

Süper Lig’deki beşinci sezonunda küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, sezonun son maçında lige seyircisi karşısında vedaya hazırlanıyor. Öte yandan Malatya İl Güvenlik Kurulu kararı gereği son 10 gün içerisinde rakip takım logolu Passolig kartını iptal eden kişilerin bilet alamayacakları bildirildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Küme düşmesi bitime altı hafta kala kesinleşen sarı kırmızılılar seyircisi önünde sezonun son maçıyla lige veda edecek. Süper Lig’deki beşinci sezonunda dibine demir attığı ligde 9 haftadır sahadan mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor’un kötü gidişatı taraftarı da derin üzüntüye sevk etti. Bir zamanlar ortalama 8-10 bin taraftarın tribünden takip ederek destek verdiği Süper Lig karşılaşmalarını bu sezon ortalama 500-750 arasında seyirci izledi.

BİLET SATIŞ LOGO KISITI

Öte yandan Süper Lig’in üç büyükleri arasında gösterilen Fenerbahçe ile oynanacak maçın biletleri Salı günü satışa çıktı. Sarı kırmızılı kulüpten bilet satışıyla ilgili her hangi bir paylaşım yapılmazken, yetkililerden edinilen bilgilere göre; Batı Alt Tribün 50 TL, Doğu Alt Tribün 35 TL ve Güney Alt Tribün 15 TL’den satışa sunuldu. Ayrıca, Malatya İl Güvenlik Kurulu kararı gereği son 10 gün içerisinde rakip takım logolu Passolig kartını iptal eden kişiler bilet/transfer alamayacak. Yeni Malatyaspor biletleri, Fenerbahçe A.Ş logolu Passolig kartlar hariç, diğer tüm Passolig kartlar ile satın alınabilecek.