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Fendoğlu’ndan Kandil Mesajı

Fendoğlu’ndan Kandil Mesajı
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Fendoğlu’ndan Kandil Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu Mevlid Kandili dolayısı ile mesaj yayınladı.

Fendoğlu ayyınladığı mesajda, “       Rebiyülevvel ayının 12. Günü olan Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’in doğum gününü; Mevlid Kandil’ini İslam âlemince idrak etmekteyiz.

Yüce Allah’ın Âlemlere rahmet olarak gönderdiği, İki cihan güneşi, güzel ahlakı ile insanlık âlemine örnek olan; Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAV) karanlık dünyanın sönmeyecek kandili, kurumuş vicdanların ebedi ilacıdır. Sözleri kurtuluşa davettir, üslubu muhabbete davetiyedir, hayatı hepimize örnek, tüm insanlığa umut kapısıdır.

Ne mutlu bizlere ki, O’nun ümmetindeniz. Ne mutlu bizlere ki, O’nun izinden yürüyor, mirasıyla övünüyor ve buna layık olmaya çalışıyoruz.

Özlemi ile yaşadığımız Sevgili Peygamberimizi bir kez daha anlama ve anma vesilesi olarak büyük bir önem taşıyan mübarek Mevlid Kandilini, anlamına uygun olarak en iyi şekilde değerlendirmeli, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) şefaatine nail olmaya çalışmalıyız. Mevlid kandilinin, İslam dünyasının birliğini beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyor, İslam âleminin, Necip Türk Milletinin ve Malatyalı hemşerilerimizin mevlid kandilini en içten duygularımla tebrik ediyorum.” İfadelerini kullandı. (Bülten)

 

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