DOLAR

9,8927$%0.51

EURO

11,3576%0.45

STERLİN

13,2644£%0.38

GRAM ALTIN

591,78%0,95

ÇEYREK ALTIN

9.475,04%1,15

BİTCOİN

643771฿%-3.96954

İmsak Vakti a 02:00
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / Fendoğlu’ndan ‘Enkaz’ Teşekkürü

Fendoğlu’ndan ‘Enkaz’ Teşekkürü

MHP Malatya milletvekili Mehmet Fendoğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andığı TBMM Genel Kurulu’nda Malatya’daki 2 katlı binanın çökmesi esnasında olaylara müdahale eden kurumlara teşekkür etti.

fendoğlu’ndan ‘enkaz’ teşekkürü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Fendoğlu’ndan ‘Enkaz’ Teşekkürü

MHP Malatya milletvekili Mehmet Fendoğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andığı TBMM Genel Kurulu’nda Malatya’daki 2 katlı binanın çökmesi esnasında olaylara müdahale eden kurumlara teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda söz alarak Malatya’da meydana gelen

Fendoğlu yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

“Son Türk devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını vefatının 83’üncü yıl dönümünde saygıyla sevgiyle özlemle anıyorum; ruhları şad olsun.

Dün, Malatya’mızda 2 katlı kevgir binanın çökmesi sebebiyle göçük altında kalan 13 vatandaşımız sağ salim çıkarılmıştır, Rabbim şifalarını versin; can kaybı olmaması sevincimizdir. Olaya anında müdahale eden AKUT’a, AFAD’a, Büyükşehir Belediyesine, sağlık müdürlüğümüze ve Malatyalı hemşehrilerimize teşekkür ederim. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü beladan ve afetlerden korusun. ” (Bülten)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

TSO’dan Başhekim Deniz’e Hayırlı Olsun Ziyareti

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.