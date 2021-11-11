Fendoğlu’ndan ‘Enkaz’ Teşekkürü

MHP Malatya milletvekili Mehmet Fendoğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andığı TBMM Genel Kurulu’nda Malatya’daki 2 katlı binanın çökmesi esnasında olaylara müdahale eden kurumlara teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda söz alarak Malatya’da meydana gelen

Fendoğlu yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

“Son Türk devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını vefatının 83’üncü yıl dönümünde saygıyla sevgiyle özlemle anıyorum; ruhları şad olsun.

Dün, Malatya’mızda 2 katlı kevgir binanın çökmesi sebebiyle göçük altında kalan 13 vatandaşımız sağ salim çıkarılmıştır, Rabbim şifalarını versin; can kaybı olmaması sevincimizdir. Olaya anında müdahale eden AKUT’a, AFAD’a, Büyükşehir Belediyesine, sağlık müdürlüğümüze ve Malatyalı hemşehrilerimize teşekkür ederim. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü beladan ve afetlerden korusun. ” (Bülten)