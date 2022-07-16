Fendoğlu’ndan çiftçilere ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, kayısı üreticilerini ziyaret ederek devam eden hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

Vatandaş ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürerek vatandaşların sorunlarını dinleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu bu seferde kayısı üreticilerini ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu Yeşilyurt Samanköy ziyaretinde kayısı hasadı yapan bir çiftçiyi ve ailesini bahçelerinde ziyaret ederek kayısı sergeni seren bahçe sahipleri ile sohbet etti. Samanköy’deki kayısı bahçesine giden MHP Milletvekili Fendoğlu çiftçiler ile sohbet ederek, kayısı hasadının hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Kayısı bahçesinde çiftçi ile sohbet eden Fendoğlu çiftçilere ‘Bu yılki kayısı hasadı nasıl? İyi mi?’ diye sordu. Fendoğlu’na kayısı üreticisi, ‘Habersiz geldiniz bizler mahcup olduk, baskın yaptınız hoş geldiniz. Sizleri görünce söylemek isterim. Rabbim Sizden de Devlet Bahçeli’den de razı olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Devletin ayakta kalmasını Devlet Bahçeli sağladı. Devlet Bahçeli olmasaydı hükümette, devlette olmazdı. Allah ondan razı olsun. Malatya’ya da sizin gibi iyi bir milletvekili göndermeyi tercih etti. Bahçemizi ziyaret ederek bereketi beraberinde getirdiniz. Allah Devlet Bahçeli’yi de sizi de başımızdan eksik etmesin” yanıtını verdi. (Bülten)