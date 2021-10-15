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Fendoğlu: Yerel Basınımıza Hayırlı Olsun

MHP MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu yerel basının vergi ilanlarına yönelik yapılan düzenlemeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

fendoğlu: yerel basınımıza hayırlı olsun
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Fendoğlu: Yerel Basınımıza Hayırlı Olsun

MHP MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu yerel basının vergi ilanlarına yönelik yapılan düzenlemeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 15. maddesinde yapılan düzenlemeyi “Yerel Basınımıza hayırlı olsun” diyerek Twitter hesabından paylaşan Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu şu ifadeleri kullandı;

“An itibarı ile VUK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 15’inci Maddesinde kabul edilen önerge İle yerel basınımızın vergi ilanlarına yönelik maddi haklarını koruyacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Yerel Basınımıza hayırlı olsun.” (Haber Merkezi)

fendoglu

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