DOLAR

8,3443$%-0.53

EURO

9,8913%-0.26

STERLİN

11,5172£%-0.19

GRAM ALTIN

487,60%0,96

ÇEYREK ALTIN

7.737,25%1,00

BİTCOİN

408822฿%2.55332

İkindi Vakti a 16:14
Malatya AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Sağlık / Feci Kazanın Bilançosu : 4 Ölü 5 Yaralı

Feci Kazanın Bilançosu : 4 Ölü 5 Yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

feci kazanın bilançosu : 4 ölü 5 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et
Hasbihan Et

Feci Kazanın Bilançosu : 4 Ölü 5 Yaralı

Manisa’da feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Alaşehir yolu kantar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden Salihli istikametine seyir halinde olan Ramazan Çetinkaya (67) yönetimindeki 35 BUF 96 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şerit değiştirerek, karşı yönden gelen İsmail Uçar yönetimindeki 45 J 4756 plakalı işçi servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yol kenarındaki üzüm bağına uçarken, minibüs ise yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada 3’ü olay yerinde olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Aksoğan Tur

Kazada 2 sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hayriye Çetinkaya (61) ve minibüsteki yolculardan Mahmut Bozkurt hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ahmet Can K., Osman A., Emre K., Emrah A. ve İbrahim E. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

aw404250 01

aw404250 02

aw404250 04

aw404250 05

 

 

ad826x90
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Çocuğunuz Olmuyorsa Tüp Bebek şart Değil

HIZLI YORUM YAP

r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.