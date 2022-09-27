DOLAR

18,4943$% 0.06

EURO

17,8227% 0.45

GRAM ALTIN

971,87%0,94

ÇEYREK ALTIN

1.612,00%0,43

TAM ALTIN

6.427,00%0,29

BİTCOİN

373374฿%5.83681

Akşam Vakti a 18:26
Malatya AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Feci Kazada Hayatını Kaybedenler Defnedildi

Feci Kazada Hayatını Kaybedenler Defnedildi

Feci Kazada Hayatını Kaybedenler Defnedildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Feci Kazada Hayatını Kaybedenler Defnedildi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 6 kişi, memleketleri Malatya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, 25 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Malatya-Kayseri Karayolu Akçadağ ilçesi Muratlı mevkiinde meydana geldi. Kent dışındaki bir akrabalarının cenaze törenine katıldıktan sonra dönüş yolunda olan Murat Yavuz (59) yönetimindeki 44 ABU 441 plakalı hafif ticari araç karşı şeride geçerek, H.D. (58) idaresindeki 34 FDK 660 plakalı lojistik firmasına ait kamyonla kafa kafaya çarpıştı.
Kazada; Murat Yavuz (59), Fatma Yavuz (34), Leyla Yavuz (58), Beril Su Yavuz (7), Tarık Yavuz (36) olay yerinde, Batın Kaan Yavuz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aile yakınları tarafından adli tıp kurumundan alınan 6 kişinin cenazesi Yeşilyurt-Konak Mahallesi’ne getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi. (İHA)

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Refüje çarpan araç metrelerce savruldu: 3 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.