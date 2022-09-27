Feci Kazada Hayatını Kaybedenler Defnedildi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 6 kişi, memleketleri Malatya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, 25 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Malatya-Kayseri Karayolu Akçadağ ilçesi Muratlı mevkiinde meydana geldi. Kent dışındaki bir akrabalarının cenaze törenine katıldıktan sonra dönüş yolunda olan Murat Yavuz (59) yönetimindeki 44 ABU 441 plakalı hafif ticari araç karşı şeride geçerek, H.D. (58) idaresindeki 34 FDK 660 plakalı lojistik firmasına ait kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada; Murat Yavuz (59), Fatma Yavuz (34), Leyla Yavuz (58), Beril Su Yavuz (7), Tarık Yavuz (36) olay yerinde, Batın Kaan Yavuz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aile yakınları tarafından adli tıp kurumundan alınan 6 kişinin cenazesi Yeşilyurt-Konak Mahallesi’ne getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi. (İHA)