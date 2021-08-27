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Anasayfa / Asayiş / Feci Kazada Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var

Feci Kazada Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var

Manisa’nın Salihli ilçesinde, arabayla çarpışan ve içerisinde işçilerin bulunduğu öğrenilen yolcu otobüsü şarampole devrilerek yan yattı.

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Feci Kazada Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var

Son Dakika

Manisa’nın Salihli ilçesinde, arabayla çarpışan ve içerisinde işçilerin bulunduğu öğrenilen yolcu otobüsü şarampole devrilerek yan yattı.

Çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu belirtilen kaza bölgesinden haberler gelmeye devam ediyor…

Aksoğan Tur

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