Feci Kazada 2’si Bebek 3 Ölü 2 Yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atarak ters döndü. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, 05.30 sularında Malatya-Elazığ D-300 Karayolu Bent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Şehmus Er (29) yönetimindeki 14 ABM 338 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip takla atarak ters döndü. Feci kazada araç sürücüsü ile birlikte Enbiya Er (1) ve Zeynep Tuaç (1) olay yerinde hayatını kaybederken, Günay Er (20), Erdal Tuaç (39), Melekşah Tuaç (38) yaralandı.

Yaralıların Turgut Özal Tıp Merkezi’ne, hayatını kaybedenlerin ise Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)