Tır faciası: 2 ölü, 2 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan tır, 2 araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.

Kaza, 13.15 sıralarında Malatya -Adıyaman karayolu Doğanşehir – Suçatı mevkiinde meydana geldi. Adıyaman istikametine seyir halinde olan G.G. (48) idaresindeki 33 N2 186 plakalı tırın dorsesi kayarak geçtiği karşı şeritte, O.A. (25) yönetimindeki 34 DLH 422 plakalı araç ile İ.A. idaresindeki (59) 44 NZ 788 plakalı otomobile çarptı. Kazada İbrahim Ağar ile Nihat Kozant olay yerinde hayatını kaybederken, G.G. ile O.A. yaralandı.

Kazayı görerek yaralılara ilk müdahalede bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’un ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırılırken yaralılar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.