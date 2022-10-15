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Feci Kazada 1 ölü 4 yaralı

Feci Kazada 1 ölü 4 yaralı
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Feci Kazada 1 ölü 4 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan araç karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan A.K. (61) idaresindeki 44 KZ 177 plakalı otomobil sürücünün kontrolünde çıkarak geçtiği karşı şeritte B.K. (33) yönetimindeki 44 BB 964 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücülerle birlikte E.D., B.A., İ.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan İsmail D. (57) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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