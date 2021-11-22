Fatura giderek kabarıyor!

Kaplan can çekişiyor!

Yeni Malatyaspor’da kan kaybı devam ediyor. Sezon başında oluşturulan yetersiz ve alternatifsiz kadroyla ligde can çekişen sarı kırmızılıların sevindirdiği son takım Giresunspor oldu. Haftalar ilerledikçe rakipleri karşısında sahada havlu atan sarı kırmızılılar Karadeniz temsilcisine bir golle boyun eğdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 13.haftasında Giresunspor’a konuk oldu. Ligde son iki maçından puansız ayrılan sarı kırmızılılar Karadeniz ekibi karşısında ikinci yarıda kalesinde gördüğü penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu. Müsabakadan önce ısınma çalışmaları esnasında sakatlanarak ilk onbir kadrosundan çıkartılan Wallace’ın yerine Haddadi savunmada görev aldı. Önemli oyuncularından yoksun şekilde maça başlayan sarı kırmızılıların şanssızlık yakasını maç başladıktan sonra da bırakmadı. Karşılaşmanın 24. dakikasında rakibiyle girdiği pozisyonda yerde kalan tecrübeli oyuncu Sadık Çiftpınar sakatlanarak kenarı geldi. Sadık’ın yerine oyuna Philip Awuku girdi. Maçın 69.dakikasında Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez’in rakip ceza sahasında topa elle temas etmesi sonucu hakem Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı kararı verdi. Giresunspor’da penaltı vuruşunu kullanan Diabate, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ev sahibi takım aldığı galibiyetle 3 hafta aranın ardından hanesine 3 puan yazdırarak puanını 13’e çıkarıp rahat bir nefes aldı. Ligde zor günlerin beklediği Yeni Malatyaspor’un galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2.dakikada Giresunspor’da Diarra havadan topu ileriye doğru yolladı. Shapi topu kafayla kontrol etmek isterken kafasından seken topu kaleci Ertaç hızla öne çıkarak havada yakaladı.

45+2. dakikada Shapi’nin kullandığı serbest vuruş kaleci Ertaç’ta kaldı.

57 dakikada Diabate’nin sağ kanattan penaltı noktasına topun gelişine Balde’nin vuruşu diğerin dibinden auta gitti.

61 dakikada sol kanattan Aziz Behich’in ortasında altı pasta bulunan Sergio kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

69 dakikada Zeki Yavru’nun şutuna ceza sahası içerinde Karim, elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Giresunspor’da penaltı vuruşunu kullanan Diabate, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

79 dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa’nın vuruşu ağlarla buluştu. VAR incelemesinden sonra gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

83 dakikada Mallan’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Okan kornere çeldi.

90+4. dakikada Yeni Malatyaspor’da Karim’in vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 88 Emre Taşdemir), Pelupessy (Dk. 88 Sergen Piçinciol), Flavio, Suleymanov (Dk. 61 Champness), Diabate, Serginho (Dk. 73 Erol Can Akdağ), Doukara (Dk. 46 Ibrahima Balde)

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar (Dk. 24 Awuku), Mustafa Eskihellaç, Chouiar, Aabid, Mallan, Karim Hafez, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 68 Mert Miraç Altıntaş)

Gol: Dk. 70 Diabate (Penaltıdan) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 69 Karim Hafez, Dk. 90+8 Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)