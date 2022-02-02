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Fatih’te yol tartışmasında bıçaklı saldırı

fatih’te yol tartışmasında bıçaklı saldırı
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İstanbul Fatih’te yol verme tartışmasında sürücülerden biri elindeki bıçakla tartıştığı sürücüye saldırdı. Çevredekilerin araya girdiği olayda yaralanan olmazken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 31 Ocak günü saat 16.00 sıralarında Seyyid Ömer Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, ters yönden otomobiliyle gelen sürücü, karşısından gelen kamyonet sürücüsüne yol vermek istedi. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından elinde bıçakla inen sürücü, kamyonete doğru koşmaya başladı. Yaşanan kavga çevredekilerin araya girmesiyle kimse yara almadan olay sonlandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Saldırı anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücülerin tartışması görülüyor. Otomobilden inen bıçaklı saldırgan kamyonetteki sürücülere saldırıyor. Çevredekiler kavgayı ayırıyor.

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