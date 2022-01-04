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Anasayfa / Asayiş / Fatih’te tramvay yoluna giren sürücü şaşkınlığı

Fatih’te tramvay yoluna giren sürücü şaşkınlığı

fatih’te tramvay yoluna giren sürücü şaşkınlığı
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İstanbul Fatih’te yanlışlıkla tramvay yoluna giren sürücü, bir süre raylarda ilerledikten sonra mahsur kaldı. İstasyonda tramvay bekleyen vatandaşlar ise otomobili görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücünün tramvay yoluna girip raylarda mahsur kalması güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Topkapı Tramvay durağında geçtiğimiz perşembe günü yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolu karıştırdığı öne sürülen sürücü, ana yol yerine yanlışlıkla tramvay yoluna girdi. Durumu fark etmeyen sürücü bir süre tramvay yolunda ilerledikten sonra Topkapı’da alt geçitteki tramvay istasyonunda mahsur kaldı. Durakta bekleyen yolcular ise sürücüye yardım için itfaiye ve polis ekiplerini aradı. Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.

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