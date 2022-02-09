DOLAR

13,5949$%0.23

EURO

15,5301%0.19

STERLİN

18,4473£%0.28

GRAM ALTIN

798,09%0,18

ÇEYREK ALTIN

1.298,00%0,15

BİTCOİN

592137฿%-2.00327

Öğle Vakti a 12:46
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Fatih’te tarihi surların bir bölümü yola devrildi

Fatih’te tarihi surların bir bölümü yola devrildi

fatih’te tarihi surların bir bölümü yola devrildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Fatih’te bulunan tarihi surların bir kısmı gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından yola devrildi. Zabıta ekipleri tarafından yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, yayaların ve araçların güvenli geçişi sağlandı.

İstanbul’da dün etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından Fatih Vatan Caddesinden Edirnekapı’ya ayrılan yolun kenarında sabah saatlerinde tarihi surların bir bölümü devrildi. Tarihi surdan dökülen parçalar nedeniyle yolun bir şeridini trafiğe kapandı. Zabıta ekipleri, devrilen sur parçasının etrafını şeritlerle kapatarak yaya ve araçların güvenli geçişine yardımcı oldu. Ekipler devrilen sur parçasını kaldırmak için çalışma başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Erzincan polisi iletişim yolu ile dolandırıcılığa ve hırsızlara karşı vatandaşları uyardı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.