fas’ta 32 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan çocuk 5 gün sonra çıkarıldı

Fas’ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan, yapılan kurtarma çalışmalarının ardından 5 gün sonra düştüğü kuyudan çıkarılarak, hastaneye sevk edildi.

Fas’ın Şafşavat şehrindeki Temurt bölgesine bağlı İğtan köyünde evinin yakınındaki 32 metre derinliğindeki kurumuş kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan, kurtarma çalışmaları sonucunda 5 gün sonra düştüğü kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rayan, polis ve jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri altında oluşturulan koridorla ambulansa alınarak Fas Kraliyet Jandarmasına ait ambulans helikoptere taşındı. Küçük çocuk daha sonra helikopter ile hastaneye sevk edildi. Küçük çocuğun sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz salı günü evlerinin yakınındaki sondaj kuyusuna düşen 5 yaşındaki Rayan’a ulaşmak için yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalınca çarşamba sabahı kuyuya eş değer derinlikte bir kazı yapılmaya başlanmıştı. Kuyuya indirilen bir kamera yardımıyla Rayan’ın hayatta olduğu ancak yaralı olduğu tespit edilmiş, küçük çocuğun havasız kalmaması için kuyunun içine oksijen verilmişti.

Buldozerler ve iş makineleri ile yapılan kazıda yer yer toprak kaymaları yaşanması üzerine kazıya yatay düzlemde insan gücü ile devam edilmiş, toprak kaymalarına karşı büyük ve geniş borularla tünel yapılarak önlem alınmıştı.