FARKINDALIKLI BESLENME NEDİR?

Farkındalıklı beslenme bir diyet yöntemi değildir alışkanlıklarınız üzerinde kontrol sahibi olmanıza yardımcı yani fiziksel açlıkla duygusal açlık arasındaki farkı farketmenize yardımcı olan bir tekniktir. Farkındalık, duygularınızı ve fiziksel ihtiyaçlarınızı anlamanıza ve bunlarla başa çıkmanıza yardımcı olan bir yöntemdir.

Hem ruhunuzu hem bedeninizi doyuran farkındalıklı beslenmeyi önemseyin.

Farkındalıklı beslenmenin faydaları nelerdir?

Yeme bozuklukları, depresyon, anksiyete ve yiyecekle ilgili çeşitli davranışlar dahil olmak üzere birçok durumu tedavi etmek için kullanılır.

Farkındalıklı beslenme, vücudumuzun ihtiyaçlarını fark etmemiz ve bu ihtiyaçlarla ilgilenmemiz açısından çok yararlıdır.

Duygusal olarak yemek yemenizi engeller.

Renkleri, kokuları, sesleri, dokuları ve tatları fark ederek duyularınızı harekete geçirir.

Gereğinden fazla yemek yememenizi sağlar.

Genel sağlığı ve refahı korumaya katkıda bulunur.

Yemek yerken daha çok zevk almanızı sağlar.

Kilo vermenize yardımcı olur.

Gerçek ihtiyaçlarınızı fark etmenizi sağlar.

Farkındalıkla beslenin, o anda kalın!

Sağlıklı yanıtlara kulak verin!