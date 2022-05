“Farkındalık oluşturacak hizmet üretiyoruz”

‘Engelliler Haftası’ dolayısıyla Engelsiz Park’ta düzenlenen programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılmalarını ve daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilmelerini sağlamak amacıyla toplumda farkındalık oluşturacak çok sayıda hizmet üretiyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs günleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla, engelli bireyler açısından farkındalık oluşturmak amacıyla Engelsiz Park’ta özel bir etkinlik düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyespor bünyesine katılan Görme Engelliler Spor Kulübü ile engelli vatandaşlara verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Görme Engelliler Spor Kulüp Başkanı Şerif Büyüktaş, “Görme engellilerin sesine kulak veren, evine ve gönlüne giren, desteklerini asla esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar bizlere çok ciddi destekler sağlıyor. Bizlerde farklı branşlarda katıldığımız turnuvalarda gördüğümüz bu ilgi ve destek neticesinde başarılı sonuçlar alıyoruz. Mersin’de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda kulübümüz sporcuları dört altın, iki gümüş ve dört bronz madalya alarak ülkemizdeki 280 kulüp arasında ilk 10’a girme başarısına ulaşmıştır” dedi.

Engelli vatandaşların pozitif ayrımcılığı sonuna kadar hak ettiklerini, yılın sadece bir günü değil her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Çınar, “Engelli kardeşlerimize her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz, onların hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını artırmak, üretken olmalarını sağlamak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Belediye olarak engelli çocuk ve yetişkinleri, engeli olmayan diğer insanlarla ayrıştırarak değil, birleştirecek bir yaklaşımla hizmetler üretmeye önem veriyoruz. İlçemize kazandırdığımız bütün yatırımlarda engelli kardeşlerimizi asla göz ardı etmedik, sosyal yaşam alanları, parklar, kaldırımlar ve yolları engelli kardeşlerimize göre tasarlıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın taleplerine göre hizmetlerimize şekil veriyoruz. İlçemizdeki parklar içerisinde engelli kardeşlerimize göre tasarımı ve oyun alanları belirlenen Engelsiz Parkımızda bu hizmet anlayışımıza vereceğimiz en güzel örnektir. Kuba Mescidi, yürüyüş ve bisiklet yolları, engellilere göre tasarlanan spor ve oyun grupları, yeşil alanları, aydınlatmaları ve çevre düzenlemeleriyle engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına cevap veren çok özel bir parkı hizmete sunarak, bu yöndeki çalışmalarımızı taçlandırmış olduk. Engelli vatandaşlara yönelik yapılan yatırımlara örneklik teşkil eden bu parkımızın yanı sıra diğer sosyal sorumluluk projelerimizle her daim kalbimizde olan engelli kardeşlerimizle birlikteyiz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmasından sonra ‘Engelliler Haftası’ dolayısıyla hazırlanan hediye paketlerini engelli vatandaşlara tek tek takdim etti. (Bülten)