“Farkındalığın artırılması bakımından önemli bir gün”

Vali Aydın Baruş “Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden biri insana ve özellikle dezavantajlı bireylere verdikleri değerdir” diyerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayınladı.

Vali Baruş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“3 Aralık Günü Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan bir kararla “Dünya Engelliler Günü” olarak ilan edilmiştir. Bugün, toplumumuzun da önemli bir kesimini oluşturan engellilerin istek ve ihtiyaçları ile sorunlarına dikkat çekilmesi, bu konuda toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması bakımından önemli bir gündür.

Toplumların medeniyet anlayışlarının ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden biri insana ve özellikle dezavantajlı bireylere verdikleri değerdir. Bugün tüm dünyada ve ülkemizde insan hakları anlayışında meydana gelen önemli değişim ve gelişmeler engelli bireylerin de yaşamın her alanındaki imkânlardan herkes gibi özgürce ve rahatça yararlanabilmesini sağlamak yükümlülüğünü devletlerin önemli önceliklerinden biri haline getirmiştir.

Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi medeni bir toplum olmanın göstergesidir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirgemek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur.

Devletimiz ve yerel yönetimlerimiz; engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim imkânlarından yararlanması, engelli vatandaşlarımızın özel sektörde ve kamu kurumlarında istihdam edilmesi, yaşlıların evde bakım hizmetlerinin sağlanması hususları başta olmak üzere ülkemizde engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlayan reform niteliğinde çok önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

Toplum olarak engellilerimize bakışımızdaki değişimi gerçekleştirmek, zihinlerimizdeki ve kalplerimizdeki engelleri kaldırmak, engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmelerini sağlamak, bir gün her birimizin engelli hale gelebileceğini düşünerek onların yaşamlarının kolaylaşmasına yardım etmek hepimize düşen toplumsal bir görevdir.

Her vatandaşımız bilmelidir ki engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri şüphesiz aziz milletimizin sosyal dokusunu zenginleştirecek ve gücüne güç katacaktır.

Hayat mücadelesini azimle devam ettiren, spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına her alandaki başarıları ile çocuklarımıza ve gençlerimize örnek oluşturan engellilerimiz geleceğe çok daha olumlu ve umutla bakmamıza vesile olmaktadır. Bu mücadeleyi ortaya koyan tüm engelli kardeşlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, devletimizin sunduğu bütün imkânlarla yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, kendilerine saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, esenlikler diliyorum.” (Bülten)