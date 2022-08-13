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Anasayfa / Gündem / Faik Erdoğan Vakfı’ndan 5 bin kişiye Aşure ikramı

Faik Erdoğan Vakfı’ndan 5 bin kişiye Aşure ikramı

Faik Erdoğan Vakfı, Muharrem Ayı dolayısıyla Malatya’da 3 gün boyunca 5 bin kişiye aşure ikramında bulunacak.

Faik Erdoğan Vakfı’ndan 5 bin kişiye Aşure ikramı
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Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Muharrem Ayı’nın birlik ve bereket ayı olduğunu belirterek, “Aşurenin manevi dünyamızın önemli kültürel değerlerinden biridir. Vakıf olarak aşurenin anlamını, feyzini, bereketini çok iyi biliyoruz hemşerilerimizle aşure paylaşmanın değerini, çok iyi biliyoruz” dedi.

Vakıf tarafından ilk olarak bugün Hidayet Mahallesi’ndeki Faik Erdoğan Camii önünde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Cumartesi günü Paşaköşkü Camii civarında, Pazar günü ise eski belediye önünde vatandaşlara aşure ikramında bulunulacak. (İHA)

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