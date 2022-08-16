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Anasayfa / Gündem / Faik Erdoğan Vakfı’ndan 3 günde 5 bin kişiye aşure ikramı

Faik Erdoğan Vakfı’ndan 3 günde 5 bin kişiye aşure ikramı

Faik Erdoğan Vakfı’ndan 3 günde 5 bin kişiye aşure ikramı
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Faik Erdoğan Vakfı’ndan 3 günde 5 bin kişiye aşure ikramı

Muharrem Ayı nedeniyle Faik Erdoğan Vakfı tarafından 3 günde toplam 5 bin kişiye aşure dağıtımı yapıldı.

Muharrem Ayı nedeniyle Faik Erdoğan Vakfı tarafından 3 günde toplam 5 bin kişiye aşure dağıtımı yaptı. Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Muharrem Ayı’nın, birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, “Üç gün boyunca aşuremizi hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Allah, yapılan ibadetleri kabul etsin. Aşure törenimize katılan tüm vatandaşlarımıza, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan dedeye ve Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı Başkanı Hasan Meşeli’ye çok teşekkür ederim” dedi.

Erenler Cem Evi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine de katılan Reşat Erdoğan, Cem Vakfı Başkanı Aydın dedeye, davetinden dolayı teşekkür etti. (İHA)

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