DOLAR

17,8684$% -0.19

EURO

18,4781% 0.98

GRAM ALTIN

1.032,38%-0,09

ÇEYREK ALTIN

1.689,00%-0,06

TAM ALTIN

16.673,26%0,02

BİTCOİN

428104฿%3.69163

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya AÇIK 32°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Faik Erdoğan Vakfı Cami inşaatında sona gelindi

Faik Erdoğan Vakfı Cami inşaatında sona gelindi

8 Haziran 2022’de temeli atılan Faik Erdoğan Vakfı Cami inşaatı hızla devam ediyor. Yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede kaba inşaatı tamamlanan caminin ince işlerinin de çok kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.

Faik Erdoğan Vakfı Cami inşaatında sona gelindi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Mahalle sakinleri ile cami inşaatını gezen Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, “ Camimiz kısa bir süre sonra inşallah ibadete açılacak. Mahalle halkı böylelikle daha rahat bir ibadet yapma imkanına kavuşmuş olacak. Vakıf olarak imkanlarımız ölçüsünde her konuda yardımlarımız devam edecek “dedi.

İnönü Mahalle sakinleri de, inşaatın çok hızlı devam ettiğini, kısa süre içinde caminin ibadete açılacağını ifade ederek, “Reşat beyden Allah razı olsun. Mahallemizdeki en büyük eksiklik bir camimizin olmamasıydı. İnşaatın bu kadar hızlı yürümesi bizleri çok mutlu etti. İbadete açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Reşat beyin babası Faik Erdoğan başta olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün Müslümanlara rahmet diliyoruz “ şeklinde konuştu. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Baro başkanından avukat saldırılarını kınadı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.