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Anasayfa / Asayiş / Facia Gibi Kaza! Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Facia Gibi Kaza! Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Facia Gibi Kaza! Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
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Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 2 kişi öldü 40 kişi yaralandı!

Malatya -Kayseri Karayolunda düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, 2 kişi öldü 40 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay Malatya -Kayseri Karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti. İstanbul’da yakalanan 38 düzensiz göçmeni Diyarbakır’da bulunan göç idaresine götüren Y.B. yönetimindeki 34 LDF 80 plakalı otobüs yolun ıslak ve kaygan oluşu dolayısıyla kayarak devrildi. Otobüsün altında kalan iki düzensiz göçmen ölürken 40 kişi yaralandı. Olay yerinde kalbi duran bir yaralının ise hastanede yapılan müdahalede kalbi yeniden çalıştı. Aynı zamanda araçta bulunan beş jandarma personelinden ikisinin de yaralı olduğu belirtildi. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas, Malatya ve Darende’de ki hastanelere nakledildi. (İHA)

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