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Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
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Denizli’de dengesini kaybederek çalıştığı fabrikanın çatısından yere düşen işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesinde bulunan bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre; kontrol etmek için çalıştığı fabrikanın çatısına çıkan İhsan Ön (47), bir anlık dikkatsizliği sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten yere düştü. Durumu fark eden işçinin arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İhsan Ön’ü hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan İhsan Ön, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Hayatını kaybeden İhsan Ön’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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