“Fabrikalara CHP’nin Sahip Çıktığı Unutulmasın”

Şeker Fabrikası 66. Pancar alım kampanyası açılış töreninde yaşanılan protokol kriziyle ilgili ilk kez konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Her ortamda bu tür olumsuzluklarla karşılaşıyoruz” dedi.

Malatya Şeker Fabrikası, 2021-2022 Pancar Alım Kampanyası için davet gönderilmesine rağmen, protokolde yeri ayrılmayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, önceki gün yaşanan protokol krizini BUSABAH gazetesine anlattı.

Daha önceki dönemlerde de kendilerine Pancar Alım Kampanyasıyla ilgili davetiye verildiğini ve açılış kampanyalarına katıldıklarını söyleyen Kiraz, “Bu yılda davete icabet ettik ve protokolde yerimizin ayrılmadığını gördük. Diğer siyasi parti temsilcilerinin neredeyse köşelerde yerleri ayrılmıştı ama AK Parti İl Başkanının yeri protokolün tam ortasındaydı. Böyle bir ayrımcılığın öncelikle Malatya Şeker Fabrikası’nın yönetimine yakışmadığını söylemek isterim. Öte yandan orada yapılan konuşmalarda özellikle AK Parti Milletvekilinin konuşmalarına baktığımızda sanki Şeker Fabrikasının satışına Cumhuriyet Halk Partisi çıkartmış da onlar engel olmuş gibi bir hava vermeye çalışıyorlar. Şu bir gerçek ki, 2011 yılında şeker fabrikaları satış kapsamına alındığında AKP tek başına iktidardı. Dolayısıyla bu kararı alan da, uygulamaya çalışan da AK Parti’nin yöneticileriydi. Ama hem Malatyalıların hem sivil toplum örgütlerinin hem Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem de diğer siyasi partilerin duruşu önemliydi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın sadece Malatya Şeker Fabrikası için değil, satışı yapılması kararlaştıran tüm şeker fabrikaları için mücadelesi çok ciddi etkili oldu. Eğer Şeker Fabrikası’nın kampanya açılışı yapıldıysa, Şeker Fabrikası bugün özelleştirilmemişse ve bu fabrikadan kar ediliyorsa bunun asıl sahibi buna sahip çıkan bütün Malatyalılardır. Eğer AK Parti iktidarına kalsaydı şu anda Şeker Fabrikası özelleşmiş olacaktı. O günlerde biz hem 10 milletvekiliyle hem de binlerce kişiyle Şeker Fabrikası’nın önünden uzun bir yürüyüşten sonra özellikle satılmaması noktasında taleplerimizi dile getirdik. Biz parti olarak ciddi bir mücadele verdik. Bugün Malatya Şeker Fabrikası özelleşmediyse bunda herkesten çok Cumhuriyet Halk Partisi’nin payı var. Fabrikalara CHP’nin sahip çıktığı unutulmasın. Malatya Şeker Fabrikası satışa çıkarıldığı dönemde maalesef bazen kendilerinin iktidarda olduğunu unutuyorlar. Birçok şeker fabrikasının satışı yapıldı, özelleşti bu AKP iktidarında yapıldı.”

“TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ BİR SİYASİ PARTİSİYİZ”

Protokoldeki yerlerinin hemen AK Parti İl Başkanının yanı olduğuna dikkat çeken Kiraz, “Malatya Şeker Fabrikası Malatyalıların ortak değeri. Şeker fabrikasına sahip çıkmak hepimizin en asli görevi. Çünkü Malatya ekonomisine çok büyük katkısı var. Malatya Şeker Fabrikasının geçen yıl birinci olması çok onur verici bir durumdu. Eğer biz özelleştirmeye karşı çıkmasaydık, bu birincilik bize gurur vermeyecekti. Çünkü özel bir firma ne bir kampanya açılışı yapılacaktı ne de birinciliğin hazzını bize tattıracaktı. Bu nedenle Şeker Fabrikasına hepimizin sahip çıkması görevi, ancak Şeker Fabrikası’nın yönetimi bize böyle bir kampanya programına çağırıyorsa, mutlaka bize protokolde hak ettiğimiz yeri vermesini beklerdik. Biz zaten valinin, milletvekilinin yerini istemiyoruz. Ama hakkettiğimiz yeri elbette ki istiyoruz. Hangi açılış olursa olsun, hangi davet olursa olsun mademki bizi davet ediyorsunuz ki, davet etmek de zorundasınız, bizi davet edip, yer göstermeleri bir lütuf değil, bizi davet etmek zorundalar. Biz Malatya ve Türkiye’nin önemli bir siyasi partisiyiz, şu anda ana muhalefet partisiyiz. Biz her ortamda bu tür olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz. Zaman zaman protokolde çok arka yerlerde yer buluyoruz, zaman zaman farklı yerlere itmeye çalışıyorlar. Ama AKP İl Başkanı gelmemesine rağmen yeri ön saflarda ayrılıyor. Bizim yerimiz AK Parti İl Başkanının hemen yanıdır. Bizim farklı yerlerde konumlandırılmamız doğru değil. Malatya bu ayrımcılığı hak etmiyor” diye konuştu.

Şeker Fabrikasında düzenlenen pancar alım töreninde protokolde CHP’ye yer ayrılmadığını görüp tepki gösteren CHP Malatya İl Başkanvekili Übeyit Öksüz de BUSABAH’a açıklama yaptı. Öksüz, “Kabul edilemez bir durum yaşadık. Protokol listesinde bile ana muhalefet partisi il başkanı başka bir partinin ilçe başkanından önce gelir. Ama AKP ilçe başkanı gidip en önde oturuyor, CHP il başkanına yer ayrılmıyor. Fabrikaların kapatılmasını isteyenler şimdi açılış törenlerini sahipleniyor. Kimse bu ülkede ayrım yapamaz, adil olmak, adaletli olmak şart. Yapılan siyasi adaba aykırıdır” dedi.

<MUTLU SARIGÜL>