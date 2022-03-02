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Anasayfa / Asayiş / Fabrikada üzerine elektrik panosu düşen genç hayatını kaybetti

Fabrikada üzerine elektrik panosu düşen genç hayatını kaybetti

fabrikada üzerine elektrik panosu düşen genç hayatını kaybetti
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Samsun’da bir fabrikada üzerine elektrik panosu düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mühendislik şirketinde görevli Yasin Yeşilyurt (24) firma görevlileri ile birlikte bir fabrikaya elektrik panolarını monte ettikleri sırada elektrik panosunun üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yeşilyurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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