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Fabrikada çalışan kadınlara KADES tanıtıldı
Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından fabrika çalışanı kadınlara KADES tanıtıldı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince, Yeşilyurt İlçesinde faaliyet gösteren Et ve Süt Ürünleri Fabrikasında 24 kadın çalışana KADES uygulaması tanıtıldı. KADES uygulaması, kadınların telefonlarına indirilmesi sağlandı. Fabrika çalışanı kadınlara, 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgilendirme yapıldı.
Konu ile ilgili broşür dağıtıldı.
(İHA)
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