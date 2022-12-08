Eyvah eyvah!

Paralarını alamayan oyuncular maça çıkmak istemiyor!

Ekonomik sorunlar yüzünden kaos yaşaması an meselesi olan Yeni Malatyaspor, ligdeki kaderini tayin edecek maçlardan birine çıkmaya hazırlanıyor. Zorlu maç öncesi patlak veren ekonomik krizin takımı olumsuz etkilenmesinden endişe duyulurken, paralarını alamayan bazı oyuncuların Samsunspor karşısında oynamak istemedikleri ve maç kadrosunda ciddi eksiklerin yaşanabileceği öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 17.haftasında bugün deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak karşılaşmada Erkan Özdamar (Ankara bölgesi Süper Lig hakemi), Bilal Gölen (Balıkesir bölgesi Süper Lig yardımcı hakemi) ve Cemil Tunç (Trabzon bölgesi Süper Lig yardımcı hakemi) hakem üçlüsü görev yapacak. Burak Olcar (Ankara bölgesi B klasman hakemi) ise dördüncü hakem.

Bay olarak geçirdiği haftada küme düşme hattının üzerindeki rakiplerinin puan kaybetmesiyle rahatlayan Yeni Malatyaspor, zorlu Samsun deplasmanından 3 puanla ayrılması halinde alt sıralardan kurtulma yolunda büyük bir şans yakalayacak. Maç yapmadan geçirdiği haftada son vuruşlar ve final pasları sorununu gidermek için yoğun mesai harcaya sarı kırmızılılarda tecrübeli savunma oyuncusu Barış Başdaş kart cezası nedeniyle kadrodaki yerini alamayacak. Çarşamba günü Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak maçın oynanacağı kente giden Malatya ekibinde, yaşanan ekonomik sorunlardan futbolcuların olumsuz yönde etkilendiği öğrenildi. Oyuncuların içerde biriken iki aylık maaşları ve maç başı alacaklarının yönetim tarafından ödenmemesinin takımda huzursuzluk yarattığı ifade edilirken, sarı kırmızılıların Samsunspor maçında sahada nasıl bir oyun sergileyecekleri merakla bekleniyor. Paralarını alamayan bazı oyuncuların Samsunspor karşısında oynamak istemedikleri ve maç kadrosunda ciddi eksiklerin yaşanabileceği de öğrenildi.

İKİ TAKIM 6. KEZ KARŞILAŞACAK

Yeni Malatyaspor ile Samsunspor bugün beş yıl aranın ardından yeniden kozlarını paylaşacaklar. 2014 yılında başlayan iki takımın rekabetinde tarafların birer galibiyeti bulunurken, beraberlikle sonuçlanan bir maçta kazananı penaltı atışları belirledi.

İki takım 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası’nda ilk kez karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz tamamlanan maçı Samsunspor penaltı atışlarıyla 4-1 kazandı.

2015-2016 sezonunda iki takımın 1. Lig’de oynadığı karşılaşmalar golsüz eşitlikle sonuçlanırken, Yeni Malatyaspor 2016-2017 sezonunda evindeki maçı 1-0 kazandı. Ligin ikinci yarısında oynanan karşılaşma ise Samsunspor’un 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor bu sezon ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Rakip filelere 14 gol gönderen Malatya temsilcisi kalesinde ise 24 gol gördü. Deplasmanda 8 maç oynayan Yeni Malatyaspor 11 gol atıp, 12 de gol yedi. Yeni Malatyaspor, deplasmandaki maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise ligde 6, toplamda 8 maçtır yenilmiyor. Kırmızı-beyazlılar bu sezon ligde çıktığı 15 mücadelede 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 27 puan topladı. Rakip filelere 25 gol atan Samsun temsilcisi, kalesinde ise 13 gol gördü. Bu sezon sahasında 7 maça çıkan Samsunspor, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sahasında rakip filelere 14 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 6 gol gördü.