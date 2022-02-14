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Eyüpsultan TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

eyüpsultan tem otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde, içinde lüks araçların da bulunduğu zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 5 aracın karıştığı kaza sonrası, TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasdal – Ankara istikametinde seyir halinde olan 5 araç henüz bilinmeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. İçlerinde lüks otomobillerin de bulunduğu kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kaza sırasında sıkışan bazı vatandaşları bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kazadan dolayı 2 şeridi kapatarak trafik akışını diğer 2 şeritten sağladı. Kazadan dolayı TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan lüks otomobiller kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

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