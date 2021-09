Eylem Meyvesini Verdi, Fiyatlar Ucuzladı

MUTLU SARIGÜL

Beyaz ette artan maliyet sebebiyle Ankara’da eylem yapan beyaz et üreticileri şimdilerde tavuk firmalarıyla teker teker anlaşıyor. Eylemden sonra tavuk fiyatlarının ucuzladığı ifade eden Malatya Kanatlı Et Üreticiler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldız, “Yaptığımız eylem meyvesini verdi” dedi.

Beyaz et üreticileri, 07.07.2021 tarihide yayınladıkları deklarasyonda 15.8.2021 tarihinde tüm Türkiye’de beyaz et üretimini durduracaklarını açıklayarak, Ankara’da artan maliyetler ile entegrelerin tek taraflı sözleşme imzalatması gibi problemler başta olma üzere birçok sorunlarının çözümünü eylem yaparak aramışlardı. O günden bu güne entegrelerle bir anlaşma yapılıp yapılmadığını BUSABAH gazetesine anlatan Malatya Kanatlı Et Üreticiler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldız, kısa bir değerlendirme yaptı.

Artan maliyetlerle birlikte Malatya ve Türkiye’deki tavuk üreticisi ve kümes işletme sahiplerinin mağduriyet yaşadığını hatırlatan Yıldız, sorunlarını yetkililere defalarca anlattıklarını ancak buna bir çözüm bulamadıklarını anımsattı.

“ŞU ANDA TAVUK UCUZ”

Eylem yapıldıktan bu güne kadar yaşanan gelişmeleri anlatan Yıldız, “Tavuk firmalarıyla teker teker anlaşma yapıyoruz. Çoğu firmayla anlaştık. Sadece 5-6 firma kaldı. Tavuk fiyatlarının çok yükselmesi nedeniyle zaten biz eylem yapmıştık. 18 bin tane üretici var, bunlar tavuk üretimini uygun üretiyor. 80 milyon vatandaş da tavuğu pahalı tüketiyordu. Biz ucuz veriyoruz, siz pahalıya satıyorsunuz diye zaten eylem yaptık. Şu anda tavuk ucuz. Yaptığımız eylem meyvesini verdi” diye konuştu.