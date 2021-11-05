Evsel Atıklar Siyah Kutuya, Plastikler Mavi Kutuya

Battalgazi Belediyesi tarafından çocuklara erken yaşlarda geri dönüşüm ve çevre bilinci kazandırılması amacıyla başlatılan Temiz Çevre ve Atık Eğitimi Projesi kapsamında, öğrencilere oyunlarla geri dönüşüm eğitimleri veriliyor.

Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Battalgazi’de hayata geçirilen Temiz Çevre ve Atık Eğitimi Projesi kapsamında, öğrencilere geri dönüşüm eğitimleri verilmeye başlandı. Oyunlar eşliğinde verilen eğitimlerle öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatılırken, eğitim kapsamında aynı zamanda çocuklara Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm dergileri de dağıtılıyor. Proje kapsamında yaklaşık 500 öğrenciye geri dönüşüm bilinci kazandırılırken, eğitimlerin Battalgazi’deki tüm okullarda verilmesi hedefleniyor.

ÇÖPLERİMİZİ AYRIŞTIRARAK ATMAMIZ GEREKİYOR

Son olarak Cengiz Topel Ortaokulu’nda eğitim ve öğrenim gören 5.sınıf öğrencisi Esra Demir, eğitimlerle çok şeyler öğrendiklerine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu bilgileri aldıktan sonra arkadaşlarıma çöplerimizi ayrıştırarak atmamız gerektiğini söyleyeceğim. Çevremizi kirletmeyelim. Bizde sağlıklı oluruz bu durumda. Mesela şişeleri geri dönüşüm çöplerine atalım. Kağıtları da ayrıştıralım. Çevremizi temiz tutalım” derken, 5. sınıf öğrencisi Eren Şimşek ise, “Oyunlarla çöplerimizi çöp kutularına atmamız gerektiğini öğrendik. Bazı atıkları siyah kutuya geri dönüşümü yapılan atıkları ise mavi kutuya atmamız lazım. Atık pil kutularını da kırmızı kutuya atmamız lazım. Hayatımda uygulayacağım ve aileme ve arkadaşlarımı da uyaracağım” ifadelerini kullandı.

Çevreyi temiz tutma konusunda tüm arkadaşlarına uyarıda bulunacağının altını çizen 5. sınıf öğrencisi Yusuf Aydoğmuş ise, “Çok güzel bilgiler öğrendik. Evsel atıkları siyah kutuya, plastikleri mavi kutuya atmamız gerekiyormuş. Bundan sonra atık pilleri kesinle dışarıya atmayacağım. Bu öğrendiklerimi de tüm arkadaşlarıma söyleyeceğim. Beni dinlemeyenleri de uyaracağım. Bu kurallara uyarak çevremizi her zaman temiz tutabilir ve hep beraber mutlu bir şekilde yaşayabiliriz. Çevremizi temiz tutalım. Yollara çöp atmayalım.”

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ”

Eğitimlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Cengiz Topel Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat İnce, “Sıfır atık projesi kapsamında öğrencilerimize bir takım sunumlar yapıldı, eğitimler verildi. Bununla ilgili görseller öğrencilerimize dağıtıldı. Çevre konusunda çocuklarımızın bilinçlendirilmesi bizleri mutlu ediyor. Bu eğitimlerin verilmesine vesile olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cengiz Topel Ortaokulu olarak bizler atık konusunda duyarlı bir okuluz. Sıfır atık ile ilgili birçok projemiz vardı. Malatya’da ikinci sırayı alan bir okuluz. Geleceğimize daha temiz ve güzel bir ortam bırakırız. Hayatımızı sağlıklı şekilde sürdürmek istiyorsak her zaman çevremizi temiz tutmalıyız. Bunun için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmemiz gerekir. İnşallah tüm öğrencilerimiz bu bilinçle yetişir. Çevremiz bize miras değil, gelecek için bize bir emanet” dedi. (Bülten)